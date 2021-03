Alemanha anuncia suspensão do uso da vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca

A Alemanha anunciou esta segunda-feira que suspendeu o uso da vacina contra a covid-19 da Astrazeneca, após os casos de coágulos sanguíneos e trombosos que surgem associados à toma da vacina.O ministro da Saúde alemão diz que a medida foi tomada como "precaução" e a conselho do regulador alemão da vacinação, o Instituto Paul Ehrlich, que pediu mais investigação aos casos registados de efeitos segundários à vacina da empresa anglo-sueca.Na declaração feita, o ministro da Saúde alemão remeteu para a Agência Europeia do Medicamento a decisão "sobre de a nova informação recolhida afetará ou não a autorização da vacina".Já esta segunda-feira a Dinamarca anunciou a mesma decisão, que se segue a mais de uma dezena de países europeus e numa altura em que os ministros da Saúde da zona Euro se vão reunir para discutir o fámaco da anglo-sueca Astrazeneca.

Este encontro virtual decorre numa altura em que vários países suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca, como Holanda, Irlanda e Noruega (faz parte do Espaço Económico Europeu), devido à formação de coágulos sanguíneos em alguns dos vacinados.

Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Infarmed afirmaram no domingo que a vacina da AstraZeneca pode continuar a ser administrada e frisaram que não há evidência de ligação com os casos tromboembólicos registados noutros países.

Num comunicado conjunto, a DGS e o Infarmed argumentaram que "o número de eventos tromboembólicos comunicados na população vacinada na UE (cerca de cinco milhões de doses) e no Reino Unido (cerca de 11 milhões de doses) continua a não ser superior ao verificado na população em geral".

Hoje, a Universidade de Oxford veio garantir que a vacina contra a covid-19 desenvolvida com o grupo farmacêutico AstraZeneca é segura, depois de ter salientado no domingo que "uma revisão cuidadosa" dos dados de segurança disponíveis sobre mais de 17 milhões de pessoas vacinadas na UE e no Reino Unido "não produziu evidências de um risco aumentado de embolia pulmonar, trombose venosa ou trombocitopenia em qualquer faixa etária, sexo, lote ou país específico".