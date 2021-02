AstraZeneca falha acordo com UE e entrega menos de metade das vacinas Covid previstas para o segundo trimestre

A AstraZeneca vai falhar acordo com UE e prevê entregar menos de metade das vacinas contratualizadas para o segundo trimestre de 2021, entre abril e junho.A queda pode vir a afetar a capacidade da UE de cumprir a meta de vacinar 70% dos adultos até ao verão.O funcionário da União Europeia, que avançou a notícia, revelou que a empresa disse que "entregaria menos de 90 milhões de doses no segundo trimestre".O contrato da AstraZeneca com a UE previa, no entanto, a entrega de 180 milhões de doses para a União Europeia no segundo trimestre.