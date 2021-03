Astrazeneca nega evidências de risco de coagulação sanguínea após inoculação da vacina Covid

"Uma revisão cuidadosa de todos os dados de segurança disponíveis a mais de 17 milhões de pessoas vacinadas na União Europeia e no Reino Unido com a vacina Covid-19 AstraZeneca não mostrou nenhuma evidência de aumento do risco de embolia pulmonar, trombose venosa profunda ou trombocitopenia, em qualquer idade, grupo, gênero, lote ou em qualquer país específico ", disse o comunicado da farmacêutica, citado pela Reuters.

Dez países suspenderam e adiaram a vacinação com a vacina Covid da Astrazeneca após terem sido registados casos de tromboses e, em alguns casos, mortes, entre os pacientes inoculados. A Áustria foi o primeiro país a anunciar a retirada de lotes da AstraZeneca, depois a Dinamarca, a Estónia, a Lituânia, o Luxemburgo e a Letónia seguiram o exemplo, a Noruega também suspendeu a vacinação, a Itália suspendeu um lote da vacina após morte de um paciente, a Tailândia também adiou o lançamento da AstraZeneca, a Bulgária suspensou também a vacinação da Astrazeneca no país Vacina suspensa na Bulgária, a Irlanda também suspendeu o uso do fármaco no país após vários casos de coagulação de sangue em pacientes inoculados.