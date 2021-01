comunidade autónoma da

Foi detetado o primeiro caso da variante sul-africana da Covid-19 em Espanha, confirmou esta quinta-feira o serviço galego de saúde.Trata-se de um homem de 30 anos de Vigo,Galiza, que já teve alta e não chegou a estar internado. O paciente tinha viajado para a África do Sul por motivos de trabalho. Ao regressar a Espanha relatou sintomas compatíveis com a Covid-19.

Já foi iniciado o protocolo para proceder ao sequenciamento do víru nos laboratórios do Hospital do Meixoeiro.