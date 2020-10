Vão ser necessários documentos para que as pessoas possam abandonar as suas casas e estão proibidos os movimentos entre as diferentes regiões francesas. No entanto, o presidente francês anunciou que as escolas irão continuar abertas, apesar de as universidades voltarem ao ensino à distância. O teletrabalho vai também voltar a ser adotado na maioria dos casos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta quarta-feira um confinamento para todo o território continental francês, como forma de combater a pandemia.A França registou 292 mortes associadas à covid-19 esta terça-feira, o que representa um novo recorde de óbitos. No mesmo período, foram também contabilizados 33.417 novos casos do novo coronavírus, com o total acumulado a ficar a menos de 2.500 casos de ultrapassar os 1,2 milhões de infetados desde o início da pandemia.O total acumulado de mortes ascende a 35.541.