O governo francês decidiu estender a idade de toma da vacina da Astrazeneca, que estava reservada a pessoas entre os 50 e os 64 anos, a pessoas com mais de 65 anos até aos 75.Para os cidadãos com mais de 75 anos estão destinadads as vacinas das Pfizer e Moderna.A decisão mostra a urgência de vacinar cada vez mais pessoas com os recursos que estão disponíveis.