Holanda suspende uso da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca "por precaução" e para evitar desperdício

A Holanda decidiu suspender completamente a administração da vacina da AstraZeneca a todos até 7 de abril.Esta sexta-feira, o país já tinha limitado o uso a pessoas com menos de 60 anos como "prevenção" após cinco relatos de coágulos sanguíneos lançarem o alerta.Os departamentos de saúde decidiram este sábado alargar a suspensão a todos de modo a evitar o desperdício de doses.Cerca de 700 pessoas com mais de 60 anos deveriam receber a vacina AstraZeneca nos próximos dias, mas as consultas também foram temporariamente canceladas, uma vez que não havia garantia de que um lote inteiro pudesse ser usado na íntegra se apenas algumas pessoas recebessem as vacinas.