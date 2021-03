Identificada nova variante francesa da Covid-19 indetetável nos testes PCR

Foi identificada uma nova variante da Covid-19 desta vez na comuna francesa de Lannion, na Bretanha. Esta variante francesa é indetetável nos testes PCR, avança o jornal Le Parisien.Apesar da nova variante, esta é uma das regiões menos afetadas pelo vírus em França."Foi detectada como parte de um surto no centro do hospital Lannion, em Côtes-d'Armor. No dia 13 de março, foram identificados 79 casos, incluindo 8 casos com a variante, confirmados por sequenciamento ", explica a Direcção-Geral da Saúde.As autoridades de saúde francesas deixam, no entanto, uma mensagem de tranquiliadade. As primeiras análises desta nova variante não permitem concluir "nem a um aumento da gravidade nem a um aumento da transmissibilidade em relação ao vírus histórico".A DGS francesa anuncia ainda que "estão em curso investigações aprofundadas para melhor compreender esta variante e o seu impacto".