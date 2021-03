Investigada morte de mulher de 40 anos vacinada com a AstraZeneca nas Astúrias

O Instituto de Medicina Legal das Astúrias, em Espanha, está a investigar a morte de uma mulher, de 40 anos, que foi vacinada com a vacina da AstraZeneca uma semana antes do óbito.De acordo com o jornal El País, o médico não assinou a certidão de óbito por não conhecer a causa óbvia da morte e isso levou à investigação por parte do instituto.Sempre que um médico não assina uma certidão de óbito, é aberta uma investigação, neste caso em particular, a toma da vacina poderá ser um dos factores a ser avaliado.A mulher morreu ao sofrer uma paragem cardíaca sem que tivesse patologias prévias. A autópsia não detetou sinais de trombose, um dos efeitos reportados após a toma da vacina.