Nova estirpe detetada no Reino Unido com mutação da brasileira e sul-africana "torna vacinas menos eficazes"

33 casos de uma nova estirpe, que partilha uma mutação semelhante à estirpe brasileira e sul-africana, foram detetados no Reino Unido. Esta nova variante está ligada a viagens na Nigéria e devido à mutação E484K que partilha com as estipes brasileira e sul-africana, "torna as vacinas menos eficazes".A estirpe, denominada B.1.525, pode ser assim resistente à imunidade desenvolvida pela vacina, defendem os cientistas que acrescentam que foram identificados 33 casos, mas poderão ser muitos mais.Esta variante tem ainda a mutação Q677H na sua proteína spike, o que a torna mais resistente às vacinas, epartilha semelhanças com a estirpe de Kent, que estudos mostram que é até 70% mais infecciosa e letal.