"O que autorizámos é seguro", garante diretora da Agência Europeia de Medicamentos sobre vacinas

A Agência Europeia do Medicamento abordou esta terça-feira em conferência de imprensa a questão da vacina da AstraZeneca. O regulador defende benefício-risco continua a ser positivo e afirma que uma situação destas não era "inesperada".Emer Cooke afirma que os especialistas estão a avaliar a ligação entre os casos reportados com a vacina e se estes se devem à toma da AstraZeneca, ou se terá sido uma coincidência. Essas conclusões, que estão a ser avaliadas pelos especialistas dos 27 estados-membros, serão conhecidas na próxima quinta-feira, anuncia ainda.A diretora-executiva do regulador afirma ainda que o número de casos de tromboses foi "muito reduzido" e por isso mantém-se a opinião de o benefício superar o risco.Cooke afirma se está a tentar obter conclusões o mais rápido possivel mas que os especialistas têm de ter os factos primeiro uma vez que, até agora, e com base nos ensaios clínicos feitos, não há indicação de que a vacina cause estes efeitos secundários."As vacinas ajudam a prevenir que as pessoas fiquem doentes e isso é um importante factor na nossa avaliação do beneficio-risco", defende Cooke.O regulador europeu defende ainda que os casos reportados "são muito raros" e é preciso avaliar individualmente cada caso.Emer Cooke assume ainda que o regulador está preocupado com o efeito que esta situação possa provocar na confiança das pessoas nas vacinas e garante que o que foi autorizado "é seguro".