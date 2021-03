O diretor-geral da OMS, Michael Ryan, defendeu esta terça-feira que é "prematuro" e "irrealista" achar que a pandemia vai acabar até ao final de 2021.



O alto funcionário da Organização Mundial da Saúde aponta ainda que a principal preocupação agora deve ser manter o número de contágios o mais baixo possível. Admite no entanto, que apesar do cenário pessimista em que acredita, as vacinas podem efetivamente ajudar a reduzir drasticamente as hospitalizações e mortes por Covid-19

