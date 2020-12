Pfizer e Moderna testam vacinas contra nova variante do coronavírus

Já a Pfizer garante que está a "gerar informação" sobre como as amostras de sangue de pessoas imunizadas com a vacina "podem ser capazes de neutralizar a nova variante do vírus".

A Pfizer e a Moderna estão a testar as vacinas contra a Covid-19 para descobrir se são eficazes contra a nova variante do coronavírus, recentemente descoberta no Reino Unido, avança esta terça-feira a CNN."Com base na informação que temos, esperamos que a vacina da Moderna induza a imunidade e proteja contra as variantes do coronavírus recentemente descobertas. Faremos testes adicionais nas próximas semanas para confirmar esta previsão", revela a Moderna.Esta não é a primeira vez que o vírus sofre mutações e, até agora, as empresas garantem que o fármaco funcionou contra as diversas variantes.