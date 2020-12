Portugal na lista de risco da Suíça leva emigrantes a assinar petição para travar quarentena obrigatória

em que reclamam a retirada de Portugal da lista de países considerados de elevado risco de infeção da Covid-19. Isto significa que os portugueses que viajarem ao país de origem, para celebrar o Natal com familiares e amigos, serão obrigados a fazer uma quarentena quando regressarem ao território suíço.



A decisão da Suíça foi anunciada no início do mês e está a gerar uma onda de revolta, dado que os emigrantes afirmam que a mesma foi tomada com base em dados desatualizados da evolução da pandemia.

Mais de 11 mil emigrantes portugueses na Suíça já assinaram uma petição

"No início desta semana, os números não estavam a favor de Portugal. Mas nos últimos dias vimos que a incidência em Portugal está a diminuir, mais rapidamente que na Suíça, uma vez que o número de casos em Portugal tem sido menor nos últimos dias. É incompreensível que uma decisão seja tomada com 10 dias de antecedência, quando se verifica que o número de casos é mas elevado na Suíça", pode ler-se na petição lançada online.



Os portugueses dizem que esta medida vai arruinar a quadra natalícia e pedem ao governo suíço que reavalie a situação.

"Ao impor esta quarentena, a Confederação Suíça vai estragar as férias de uma das maiores comunidades na Suíça, que todos os anos após um ano de trabalho na Suíça tenta encontrar as suas famílias nas férias de Natal. A comunidade "Emigrar para a Suíça" pede à Confederação que reavalie esta lista antes de sua entrada em vigor a 14 de dezembro", conclui a publicação.