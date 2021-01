Nova variante da Covid-19 é "50 a 70% mais transmissível", anuncia primeiro-ministro britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou esta segunda-feira o terceiro confinamento de seis semanas em Inglaterra devido à evolução da Covid-19. Boris avançou ainda que a nova variante da Covid-19 é "50 a 70% mais transmissível" que a anterior.O primeiro-ministro britânico anunciou ainda o encerramento das escolas até pelo menos 5 de fevereiro.Boris Jonson disse que o país está num "momento crítico" e que são necessárias medidas "fortes o suficiente" para travar o avanço da nova variante do coronavírus, considerada mais infecciosa."O governo está a dar instruções novamente para ficarem em casa. Só podem sair de casa por motivos restritos previstos na lei, como comprar bens essenciais, trabalhar se não o puder fazer de casa, fazer exercício, ter assistência médica, ou escapar a violência doméstica", anunciou numa comunicação televisiva.O Reino Unido registou 58.784 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário e o sétimo dia consecutivo em que o número diário de casosNos últimos dias a média diária de casos aumentou 50% e de mortes 21% comparando com os sete dias anteriores.O Parlamento foi convocado para se reunir extraordinariamente na quarta-feira e aprovar as medidas a nível nacional.Devido ao agravamento da situação epidémica, o governo britânico já tinha determinado um recomeço faseado das aulas em Inglaterra, mas tem estado sob pressa opara manter as escolas fechadas por questões de segurança.Uma sondagem da empresa YouGov divulgada hoje à tarde indicava que cerca de 79% das pessoas apoiavam fortemente (51%) ou de alguma forma (28%) a hipótese de confinamento e apenas 16% são fortemente (7%) ou um pouco (9%) contra.Por outro lado, 69% dos britânicos pensam que o governo do Reino Unido está a fazer um péssimo trabalho relativamente às escolas, ao ter anunciado que as aulas iriam ser retomadas esta semana e dias depois recuar na medida.Antes do anúncio, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, já tinha dito à BBC que o encerramento das escolas era "inevitável" e que o primeiro-ministro deve acelerar o programa de vacinação e assumir uma meta de quatro milhões de vacinas por semana até fevereiro."O vírus está fora de controlo. O sistema de níveis [de restrições] claramente não está a funcionar e todos nós sabemos que são necessárias medidas mais rígidas. (...) Se vamos pedir ao povo britânico que se sujeite a restrições nacionais duras - e pedimos porque isso precisa de acontecer imediatamente -, então o contrato precisa ser que o programa de vacinas seja avance o mais rápido possível".Starmer quer que comecem a ser administradas duas milhões de doses por semana em janeiro e o dobro em fevereiro.