Reino Unido atinge recorde ao vacinar mais de 844 mil pessoas contra a Covid-19 num só dia

Mais de 27,6 milhões de pessoas no Reino Unido, bem mais de metade da população adulta, já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com dados oficiais deste domingo.Estes números surgem no seguimento de um recorde diário de 844,285 vacinas Covid-19 administradas no sábado.Cerca de 2,2 milhões de pessoas já foram inoculadas com as duas doses do fármaco, revelam os dados."Este gigante esforço de equipa mostra o melhor da Grã-Bretanha", escreveu o secretário de Saúde, Matt Hancock, no Twitter.Foram registadas 33 mortes associadas ao SARS-COV-2 no país, nas últimas 24 horas.