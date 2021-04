Universidade de Oxford suspende ensaio clínico de vacinas contra Covid-19 da AstraZeneca em crianças

MHRA)

A Universidade de Oxford suspendeu esta terça-feira o ensaio clínico de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca em crianças.Segundo avançou a Sky News, o ensaio foi interrompido enquanto o regulador de medicamentos (investiga a possível ligação entre o fármaco e os coágulos sanguíneos raros identificados em adultos.

"Embora não haja preocupações relativamente à segurança no ensaio clínico pediátrico, aguardamos informações adicionais do MHRA sobre a sua revisão de casos raros de trombose que foram relatados em adultos, antes de dar qualquer vacinação adicional no ensaio", avançou o comunicado.

"Os pais e filhos devem continuar a comparecer a todas as visitas agendadas e podem entrar em contacto com os locais de teste se tiverem alguma dúvida.", reafirmam.