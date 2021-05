Covid-19 afinal é uma doença vascular e não respiratória, revela novo estudo

Uri Manor, do Instituto Salk.

Desde o início da pandemia que o novo coronavírus foi tratado como uma doença respiratória devido às sua características, no entanto pode não ser bem assim. Um novo estudo de cientistas da Circulation Research revela que a Covid-19 é na realidade uma doença vascular.As proteínas spike, que o coronavírus usa para invadir as células, atacam os vasos sanguíneos a nível celular e infligem outros danos além dos pulmões.As novas descobertas podem ajudar a explicar os coágulos sanguíneos associados à Covid-19 e explicar "por que algumas pessoas têm derrames e por que algumas pessoas têm problemas noutras partes do corpo", aponta"O que há de comum entre eles é que todos têm bases vasculares", explica um dos investigadores.

Para chegar a esta conclusão, os investigadores fizeram experiências com um vírus semelhante ao SARS-CoV-2, com uma coroa de proteínas spike, usada no processo de entrada nas células.

Verificou-se que este 'pseudovírus' causou danos em pulmões e artérias, provando que a proteína spike trabalha sozinha para adoecer o organismo. Amostras de tecido verificaram inflamação nas células endoteliais da artéria pulmonar.