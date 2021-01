Covid-19 deverá ser como uma gripe sem sintomas dentro de 10 anos, acreditam especialistas

Estamos em 2021 e a Covid-19 é o vírus que nos tem roubado a vida tal e qual como a conhecíamos. Os hospitais encheram-se, as pessoas são aconselhadas a permanecer em casa, o comércio está cada vez mais débil e as máscaras tornaram-se o acessório de todos os dias.



Dentro de 10 anos, em 2030, o que será para a população mundial esta doença? De acordo com especialistas, a SARS-CoV-2 não vai desaparecer, mas há boas notícias. A doença vai tornar-se uma gripe comum, não vai matar e apenas as crianças deverão sentir os sintomas do novo coronavírus. E mesmo esses sintomas deverão ser leves, de acordo com um estudo recente publicado na revista científica Science.







E com que se baseiam os autores do estudo para nos darem esta previsão? Um modelo matemático que reproduz a propagação do vírus. O mesmo estudo, conta com as conclusões de especialistas independentes que se sustentam na evolução viral e imunológica.



"O nosso modelo sugere que esta transformação demorará entre um a dez anos", esclarece a investigadora e autora do estudo Jennie Lavine da Universidade Emory, nos Estados Unidos, ao jornal espanhol El País.



O tempo exato da transformação deste vírus vaoi depender diretamento com a velocidade de propagação do vírus e a rapidez com que se vai vacinar a população mundial. Outro fator decisivo é o tempo de imunização após ser infetado ou após ter recebido a vacina.



A autora do estudo conclui ainda que a Covid-19 estará sempre presente mas provocará apenas surtos pontuais com pouca carga viral.