Covid-19 é seis vezes mais mortal do que a gripe comum, alerta a OMS

No início da pandemia, as comparações entre a Covid-19 e a gripe sazonal eram muitas, mas não demorou muito até se perceber que o coronavírus era mais letal do que a gripe comum. Agora, a Covid-19 situa-se entre as principais causas de morte em 2020.De acordo com a OMS, a taxa de letalidade da gripe sazonal é de 0,1%, enquanto que a da Covid-19 é de 0,6%, isto é, é seis vezes superior. Este indicador sugere quantas mortes ocorrem em relação ao número total de infetados. A gripe faz adoecer 3 a 5 milhões de pessoas anualmente e 290.000-650.000 mortes."A Covid-19 colocou-se no pódio das doenças com maior mortalidade e isso fez o mundo perceber de repente o impacto brutal que as infeções têm", disse a pesquisadora Icrea Quique Bassat, do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal), ao jornal espanhol La Vanguardia.

Para o epidemiólogo Antoni Trilla, do Hospital Clínic de Barcelona, a Covid-19 seria comparável em extensão e gravidade à gripe espanhola de 1918, que fez 50 milhões de mortes num ano, numa altura em que a população mundial era de 2.500 milhões, ao passo que a Covid-19 já fez mais de 900.000 vítimas em 8.000 milhões de habitantes.