Internamentos hospitalares e casos graves de Covid-19 aumentam em França

As autoridades de saúde francesas advertiram hoje sobre um aumento da circulação do novo coronavírus no país que se está a refletir, entre outras situações, num aumento dos internamentos hospitalares e dos casos graves.

A Direção Geral da Saúde (DGS) revelou que nas últimas 24 horas foram registados 108 novos ingressos nos hospitais por covid-19, num total de 5.045, enquanto 28 pessoas foram dirigidas para as unidades de cuidados intensivos, onde agora permanecem 396 doentes.

Na passado sexta-feira, quando foi divulgado o último balanço mais detalhado, tinham-se registado 136 altas nos hospitais e 20 nas unidades de cuidados intensivos.