Covid-19 mata pedófilo que era um dos reclusos mais velhos do Reino Unido

Christopher Stowe, um dos reclusos mais velhos do Reino Unido, morreu no passado dia 8 de dezembro vítima da Covid-19 num hospital em Birmingham, segundo o jornal britânico Metro. O homem completaria 99 anos no próximo dia 25 de dezembro.

Stowe abusou de uma menina entre os seus três e cinco anos na década de 70. Aproveitava o facto de estar sozinho num quarto com a criança, cujos pais conhecia, para consumar os abusos.

Foi apenas em 2017 que a vítima ganhou coragem para denunciar os atos, que diz terem arruinado a sua infância e vida adulta. O homem foi detido em abril de 2019 e condenado a seis anos de prisão. Em tribunal admitiu os abusos.

Christopher Stowe foi diagnosticado com insuficiência cardíaca em 2017, da qual acabou por recuperar. Deslocava-se através de uma cadeira de rodas e tinha problemas de visão. Era reformado e viúvo.

Além da doença da Covid-19, Christopher tinha doença isquémica do coração e doença obstrutiva crónica das vias respiratórias, reporta o jornal britânico Birmingham Live. Tinha sido transferido no início do mês para a unidade hospitalar onde veio a falecer.

Atualmente, o recluso mais velho é Ralph Clark, com 104 anos, preso em 2015 por atacar crianças entre 1974 e 1983.