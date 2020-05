Covid-19 pode deixar problemas crónicos nos pulmões mesmo após a cura

, em casos mais graves, as lesões podem evoluir para fibrose pulmonar e os doentes mesmos após a cura podem enfrentar problemas crónicos nos pulmões.Dependendo da gravidade do caso, o paciente pode inclusive necessitar de assistência respiratória crónica, ou seja, precisar de recorrer a garrafas de oxigénio para poder respirar o melhor possível ou, em casos mais extremos, precisar mesmo de um transplante.Para já os vários estudos que existem carecem ainda de conclusões definitivas visto este ser um vírus novo e haver muita coisa a ser investigada.As pessoas que sofreram de covid-19 podem ficar com sequelas como nódulos nos pulmões, falhas de memória ou queda de cabelo, contou Ana Loura, uma doente recuperada após internamento em cuidados intensivos