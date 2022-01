Covid-19 pode espalhar-se em hotéis mesmo que infetados não saiam dos quartos, revela estudo

O vírus da Covid-19 pode ser transmitido entre quartos de hotel, revela um estudo da Nova zelândia.O estudo tem por base um caso em que um hospede de um hotel quarentena infetou três pessoas que estavam alojadas num quarto do outro lado do corredor. Isto ocorreu em julho deste ano na cidade de Auckland, na Nova Zelândia.As investigações revelaram que o vírus deverá ter sido transmitido pelo ar que escapou da porta do quarto do hotel para o corredor. Segundo o The Independent, os hospedes não tiveram permissão para sair dos quartos de hotel, mas as portas iam sendo abertas para a realização de exames e entrega de refeições, e houve mesmo momentos, em que as portas eram abertas em simultâneo.O estudo revela que as câmaras de videovigilância mostram pelo menos quatro episódios em que as portas dos dois quartos foram abertas ao mesmo tempo durante o período em que o hospede estava infetado com Covid-19.O estudo destaca a importância da vacinação Covid uma vez que o infetado contagiou três dos quatro hospedes do outro quarto. A única pessoa não infetada já tinha recebido a vacina contra a Covid-19.