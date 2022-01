Apanhou Covid-19 e tem sintomas ligeiros? Veja algumas dicas para recuperar em casa

Apanhou Covid-19 e começou a ter sintomas ligeiros como dor de garganta, fadiga e tosse, mas agora sente-se como se "estivesse a respirar por uma palinha"? Recuperar da infeção em casa pode não ser fácil e, mesmo com sintomas ligeiros, existem alguns truques que o podem ajudar a livrar-se do vírus.O médico norte-americano William Schaffer revelou à estação televisiva amercina, ABC News, que recuperar da Covid-19 em casa "não é fácil" e que existem maneiras de aliviar a recuperação. Jay Bhatt, outro médico, diz que os infetados que se encontram isolados em casa com sintomas, devem "tomar medicação" para reduzir os sintomas. Além disso, devem deitar-se de barriga para baixo pois melhora a respiração. O especialista aconselha ainda a que se tome zinco para parar a multiplicação do vírus e sugere ainda ingerir vitamina C para reforçar o sistema imunitário.Ambos os profissionais aconselham as pessoas mais idosas e com problemas de saúde a contactarem um médico, mesmo que os sintomas de Covid-19 sejam ligeiros.