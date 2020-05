"Covidiota": Mulher abre buraco na máscara de proteção contra o coronavírus "para respirar melhor". Veja as imagens

Uma mulher de Kentucky, nos Estados Unidos, está a ser chamada de "covidiota" pelo New York Post após ter feito um burado na máscara, na zona da boca alegando que a abertura servia para "respirar melhor".



As imagens, publicadas na rede social Tik Tok que ganhou sucesso durante esta pandemia, mostram a mulher a entrar dentro de uma loja com máscara... mas com a abertura na zona da boca.



O vídeo tornou-se um sucesso nas redes sociais e as autoridades de saúde norte-americanas e o autarca de Kentucky alertam para o uso das máscaras de modo a tapar nariz e boca mesmo que isto seja "estranho ou desconfortável".



Em Portugal o uso de máscara já é obrigatório em espaços fechados, transportes e Assembleia da República.





