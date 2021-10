Craque da Premier League e namorada atacados em casa por assaltantes encapuzados

Ume a namorada foramO jogador - cujo nome não foi divulgado - foi, avançou o The Sun.

O grupo invadiu a mansão acreditando que o jogador tinha viajado para o exterior para competir, mas o craque tinha sido dispensado pelo clube e, por esse motivo, estava em casa no momento do assalto.

Enquanto estava a ver televisão, os quatro homens encapuzados invadiram a casa ao arrombar uma porta de vidro.



"É um pesadelo. Ele era muito corajoso e deu o seu melhor, mas estava em minoria e eles eram muito agressivos", disse uma fonte ao The Sun.



Os assaltantes fugiram com relógios, joias e outros objetos tecnológicos. A notícia sobre o assalto deixou os dirigentes do clube "profundamente irritados".

Segundo a polícia, "a entrada foi forçada e as joias, junto com outros utensílios domésticos, foram roubados. As investigações estão em andamento".