Cratera com seis metros de profundidade engoliu parque de estacionamento de hospital em Itália

Uma cratera de grandes dimensões engoliu esta sexta-feira parte do estacionamento de um hospital em Nápoles, em Itália, levando ao encerramento de uma enfermaria onde doentes infetados com Covid-19 estavam a recuperar.

O buraco, com aproximadamente 6 metros de profundidade, causou a destruição de vários automóveis que ali estavam estacionados e levou à evacuação de seis pacientes e uma enfermeira do hospital Ospedale Del Mare.

O incidente ocorreu por voltas das 6h30 da manhã desta sexta-feira, hora local, e de acordo com as autoridades italianas, citadas pela CNN, já foi "nomeado um especialista técnico para verificar as causas do colapso, que pode ter sido causado pela infiltração de águas, tendo em contas as fortes chuvas das últimas duas semanas".

O estrondo foi enorme e chegou mesmo a pensar-se que podia ter sido uma bomba. Contudo, e de acordo com as autoridades napolitanas, "a hipótese de explosão foi descartada logo ao início da manhã".

Equipas de bombeiros com cães especializados em resgate de vítimas presas em escombros ainda foram chamadas ao local, mas não há qualquer ferido a registar.