Crescimento económico global deverá abrandar para 2,9% este ano, revela Banco Mundial

O Banco Mundial prevê que o crescimento global caia de 5,7% em 2021 para 2,9% este ano, "significativamente abaixo" dos 4,1% previstos em janeiro, e alerta para o risco acrescido de um cenário de estagflação.

No seu último relatório 'Perspetivas Económicas Globais' ('Global Economic Prospects'), divulgado esta terça-feira, o Banco Mundial estima que o crescimento global "se mantenha neste ritmo em 2023-24, à medida que a guerra na Ucrânia causa disrupções na atividade, no investimento e no comércio a curto prazo, a procura acumulada se reduz e a política económica e orçamental acomodatícia é retirada".

"Como resultado dos danos causados pela pandemia e pela guerra, o nível de rendimento 'per capita' nas economias em desenvolvimento ficará este ano quase 5% abaixo da tendência pré-pandemia", antecipa.

No relatório, o Banco Mundial alerta ainda para o "risco aumentado de estagflação, com as consequências potencialmente prejudiciais para as economias com rendimentos médios e baixos" que este cenário de fraco crescimento económico e inflação elevada acarreta.

"Agravando os danos da pandemia de covid-19, a invasão russa da Ucrânia amplificou a desaceleração da economia global, que está a entrar no que pode se tornar um período prolongado de crescimento fraco e inflação elevada", sustenta.

De acordo com o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, "a guerra na Ucrânia, os confinamentos na China, as interrupções na cadeia de abastecimento e o risco de estagflação estão a penalizar o crescimento" e, "para muitos países, a recessão será difícil de evitar".

"Os mercados olham para o futuro, por isso é urgente incentivar a produção e evitar restrições comerciais. São necessárias mudanças na política fiscal, monetária, climática e da dívida para combater a má alocação de capital e a desigualdade", acrescenta.

O relatório de junho das Perspetivas Económicas Globais do Banco Mundial faz uma primeira avaliação sistemática de como as condições económicas globais atuais se comparam com a estagflação da década de 1970, dando particular ênfase ao impacto que a estagflação pode ter nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento.

A recuperação da estagflação da década de 1970 exigiu significativos aumentos das taxas de juro nas principais economias desenvolvidas, que desempenharam um papel proeminente no desencadear de uma série de crises financeiras nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento.