Cria de gorila nasce no jardim zoológico de Bristol e faz as delícias dos tratadores

O Jardim Zoológico de Bristol viveu um momento de grande emoção esta semana com o nascimento da mais recente cria, um bebé gorila.Segundo o zoo, citado pela BBC, a fêmea deu à luz naturalmente, apenas com a presença do pai da pequena cria nas proximidades."Sabíamos que teríamos um bebé gorila e estávamos a vigiar há já algum tempo. Quando cheguei na quarta-feira encontrei um novo bebé na nossa 'casa'. Foi adorável", recordou a responsável pelos mamíferos do espaço, Lynsey Bugg, à televisão britânica.Kala é já considerada uma "mãe atenciosa e muito carinhosa".Esta não foi, no entanto, a primeira cria da mãe gorila de nove anos, que perdeu o primeiro bebé em setembro de 2019 após uma cesariana de emergência.O novo rebento, cujo sexo é ainda desconhecido, junta-se agora a grupo de seis indivíduos que integram um programa de reprodução da espécie.