Criança ameaçada depois de matar suricata na Hungria

Animal chamava-se 'Zara' e era uma das estrelas do Zoo de Kecskemet.

00:12

Uma criança de 12 anos está a ser alvo de ameaças de morte nas redes sociais, depois de ter morto um suricata do zoo de Kecskemet, no centro da Hungria, na segunda-feira. O rapaz estava numa visita de estudo ao zoo quando o insólito aconteceu.



Segundo avança a BBC, a criança terá ignorado as informações de aviso que alertavam para manter uma distância de segurança dos animais, sendo mordido por um. Na tentativa de se defender, a criança terá tentado 'soltar-se' do animal, que acabou por ser atirado para o chão, partindo a coluna.

A suricata Zara, era uma das atrações principais do zoo e encontrava-se grávida, o que veio gerar ainda mais revolta nas redes sociais.



Depois da confirmação da morte do animal, o diretor do zoo Tamás Tokovics, escreveu uma publicação emocionada, onde adiantou que "os jovens de hoje não respeitam a natureza", culpando também os professores pela falta de controlo nos alunos, e os pais, pela educação que lhes transmitem.



Deste incidente resultaram inúmeras ameaças ao jovem, sendo que uma delas terá mesmo sugerido que o jovem devia ser atirado ao chão com força semelhante, para não voltar a levantar-se, segundo avança a BBC.



O animal era uma das ‘estrelas’ do zoo e, por isso, o insólito ganhou grandes proporções, segundo avançou a BBC.