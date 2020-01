Criança angolana perde braços e uma perna em explosão de mina no Huambo

Uma criança, de oito anos, ficou sem os braços e uma perna, na província angolana do Huambo, devido à explosão de um engenho não identificado, noticiou esta segunda-feira a rádio pública local.

De acordo com o porta-voz do Hospital Geral do Huambo, o estado da criança é estável, apesar de terem sido amputados os dois membros superiores e um dos inferiores.

Félix Ulica referiu ainda que o incidente ocorreu no bairro de São João, arredores da cidade do Huambo, quando a criança andava à procura de metais para comercializar.

O responsável apelou aos pais e encarregados de educação para que tenham "algum cuidado" e pediu às empresas que compram sucatas "no sentido de não comprarem sucatas a menores de idade, propiciando este tipo de incidente".