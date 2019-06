Criança com leucemia assiste a aulas no hospital através de robot

Oscar Saxelby-Lee foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, em dezembro de 2018, e está agora internado no hospital, em tratamento intenso. Sete meses depois, o menino "voltou à escola", graças a um robot que transmite a sala de aula em direto para a sua cama de hospital.

Atualmente, graças ao robot AV1 ‘Ozzybot", o menino consegue ver os professores e os amigos de escola através de uma câmara que está conectada a um tablet ou telemóvel na sua cama de hospital.

De acordo com a diretora da escola de Oscar, Sue Bladen, nunca faltou alegria, emoção e aplausos por parte dos colegas da escola, quando a criança falava com eles através do robot.

"Somos muito gratos à Fundação Grace Kelly por financiar o AV1 e assegurar que o Oscar, embora em isolamento no hospital, se sinta incluído na sua turma", disse a diretora ao jornal Daily Mail.

Oscar tem uma doença rara, que afeta cerca de 650 pessoas por ano no Reino Unido. Antes do seu transplante, o menino de cinco anos teve mais de 20 transfusões de sangue e quatro semanas de quimioterapia.