Menina com pernas amputadas vai desfilar na Semana da Moda de Nova Iorque

Daisy-May Demetre, de nove anos, tem as duas pernas amputadas e vai desfilar na Semana da Moda de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a 8 de setembro.

A menina nasceu com hemimelia fibular, o que torna as suas pernas mais curtas do que o normal.

Aos 18 meses, a criança foi sujeita a uma cirurgia de amputação e recebeu próteses que a ajudam a movimentar-se.

Não é a primeira vez que a criança vai fazer um desfile em passarela. Daisy-May já tinha sido anteriormente escolhida pela marca Lulu et Gigi Couture para desfilar na Semana da Moda de Londres, em Inglaterra.

"Acreditamos que a beleza vem em primeiro lugar de dentro e as nossas roupas são feitas para aprimorar a singularidade de cada criança. (…) A inclusão e diversidade são promovidas, comemoradas e incentivadas", adiantou a marca.

A menina já trabalhou para marcas como a Nike, River Island, entre outras do Reino Unido.

Segundo a CNN, o pai de Daisy-May, Alex Demetre, sempre incentivou a filha a seguir os seus sonhos. "Ela é inspiradora a fazer o que faz", afirma Alex.