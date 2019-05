Criança de 10 anos apanhada a conduzir carro roubado pela terceira vez

Uma criança de 10 anos foi detida no fim de semana ao volante de um carro roubado na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, por agentes da Guarda Civil Municipal. Apesar da situação insólita, os agentes não ficaram surpresos por o carro roubado ser conduzido por uma criança, uma vez que esta não é a primeira vez.

O motorista, que mal chega com os pés aos pedais do carro, já foi apanhado outras duas vezes ao volante de outros automóveis, todos roubados, como o deste fim de semana. Ficou em liberdade nessas duas vezes, como também vai ficar agora, porque não tem idade nem para ser julgado nem para ir para uma prisão de menores, para onde só são enviados delinquentes com mais de 12 anos até aos 18.

Ao ser abordado pelos agentes, o rapaz, que estava acompanhado por um amigo mais novo, com apenas sete anos, deu a mesma explicação que tinha dado anteriormente. Roubou o carro para dar umas voltas pela cidade.

No entanto não se espera que tais recomendações surtam muito efeito, pois não parece que as famílias tenham poder para conter os jovens, principalmente o que ia ao volante e que, mostrando estar preparado para a sua precoce atividade criminosa, tinha com ele um molho de chaves de carros de vários modelos, que usa com inequívoca perícia para abrir os veículos que escolhe para dar os seus passeios.

Sem poderem fazer mais nada dada a idade do infrator, os agentes passaram um auto não criminal e chamaram a família dos dois menores, repetindo mais uma vez o conselho para ficarem de olho neles e impedirem que cometam mais crimes.