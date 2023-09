Criança de 10 anos sobrevive agarrada a árvore após despiste de carro devido às cheias em Espanha

Uma criança de dez anos foi encontrada agarrada a uma árvore, na manhã de segunda-feira, na Aldeia de Fresno, em Madrid, depois do carro em que seguia, com a família, ter caído ao rio, na noite anterior.O menor foi localizado pelas 8h00, por um popular, e transportado de seguida para o hospital, com sintomas de hipotermia e várias lesões, informa o jornal espanhol El Mundo.O despiste foi agravado pelas fortes chuvas sentidas em Espanha e provocou a queda do veículo no Rio Alberche. A mãe e a irmã do menor foram resgatadas com vida. O pai continua desaparecido e é procurado pelas autoridades, que tentam apurar o paradeiro de três pessoas em Espanha O mau tempo já fez três vítimas mortais em solo espanhol.