Criança de 11 anos mata professora em tiroteio no México

Uma criança de 11 anos entrou esta sexta-feira numa escola de Torreón, no México, armada com duas armas de fogo e disparou sobre colegas e a professora, suicidando-se em seguida. A família do rapaz afirmou não fazer ideia de como é que ele arranjou as armas.A professora, que terá sido o principal alvo do ataque, acabou por falecer no local. Pelo menos mais cinco crianças ficaram feridas, duas delas com apenas sete e oito anos. As autoridades mexicanas dizem que o ataque terá sido influenciado pelos videojogos que o adolescente jogava.Apesar de o México ser um dos países com maior taxa de homicídios no Mundo, os tiroteios em escolas são raros, ao contrário do que se sucede no país vizinho, os Estados Unidos. Um dos piores casos registados foi em 2017, quando um jovem de 15 anos entrou armado numa escola no estado de Nuevo Léon, matando quatro pessoas e suicidando-se.