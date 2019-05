Criança de 11 anos salva a mãe de asfixia ao ligar para o 112

Nesta manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso dos pulmões.



Uma menina de 11 anos salvou a vida da mãe ao chamar o 112 depois de esta se ter engasgado ao tomar um comprimido.O caso aconteceu em Las Palmas de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias, Espanha. Depois de ver a mãe a ficar asfixiada, a criança chamou os meios de socorro.Segundo o portal espanhol 20minutos, o Centro de Coordenação de Emergências e Segurança percebeu que se tratava de uma emergência quando recebeu a chamada.Quando o Serviço de Urgências das Canárias falou com a criança, percebeu que a mãe se tinha engasgado com um comprimido e que não estava a conseguir respirar.Enquanto a ambulância se dirigia para casa da vítima, os médicos pediam à menina que ficasse atrás da mãe e que realizasse cinco movimentos interescapulares (ao nível das omoplatas) com a palma da mão. Depois de realizar os movimentos, a criança tinha de perceber se a mãe tinha deitado fora o comprimido que a estava a asfixiar.Depois de realizar o processo anterior sem sucesso, os médicos pediram à menina que tentasse outro exercício. Foi pedido à criança que realizasse a manobra de Heimlich.