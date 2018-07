Criança de 3 anos fica esquecida e morre na carrinha da creche

Episódio trágico ocorreu ao final do dia, depois de um passeio escolar no Texas.

17:36

Uma criança de três anos morreu depois de ter ficado fechado na carrinha da creche, pelo menos quatro horas, por esquecimento dos funcionários. O caso aconteceu na passada quinta-feira. A criança só foi encontrada na altura em que o pai a foi buscar ao infantário 'Discover Me Academy', no final do dia, no condado de Harris, no Texas (Estados Unidos).

No momento da chegada do pai, os funcionários aperceberam-se de que a criança não estava na sala. Ao final da tarde, quando encontraram a criança na carrinha ela já se encontrava sem vida. Na lista de presenças estava assinalado que a criança teria saído do veículo, tal como os colegas. Até ao momento em que o pai chegou, ninguém tinha dado pela falta do menino de três anos de idade, depois de cerca de 30 crianças regressarem de uma visita escolar que tinham feito durante o dia.

As autoridades levaram o condutor da carrinha e a auxiliar responsável detidos para interrogatório, enquanto decorrem as investigações do caso.





This poor sweet little boy. Myles Hill would have turned 4 this month. #wftv pic.twitter.com/J6ngLoG57o — Karla Ray (@KRayWFTV) August 8, 2017