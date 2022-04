Dominick Krankall, um menino de seis anos, sofreu queimaduras de terceiro grau durante um ataque de bullying, levado a cabo por outras crianças que moram perto dele em Connecticut, nos Estados Unidos da América.O jovem foi atraído para uma esquina e uma outra criança, de oito anos, atirou-lhe uma bola de ténis regada de gasolina e já em chamas. "Mamã, eles incendiaram-me", disse Dominick à mãe quando voltou para casa. O menino ficou com queimaduras de segundo e terceiro graus no rosto e nas pernas.A irmã de Dominick criou uma doação na página Go Fund Me de forma a angariar dinheiro para ajudar a família a pagar os tratamentos. "Ele bebe sopa de palhinha. Vai ter de ficar deitado na cama durante meses até poder voltar a andar lá fora novamente", disse Deegan Krankall, citada pelo The Independent.