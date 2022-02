Criança de 7 anos morre após contrair Covid-19

Adalyn Graviss, de 7 anos, estava infetada com Covid-19 e morreu a 7 de fevereiro vítima de complicações causadas pela infecção.Os médicos, que acompanharam o caso, diagnosticaram severas miocardites na menina que estava internada numa unidade hospitalar em Nashville, Estados Unidos, onde esteve ligada a ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal), uma técnica para tratar pessoas com doença respiratória grave.Segundo o pediatra que acompanhou de perto o caso, Isaac Thomsen, a criança desenvolveu também uma resposta auto-imune que desencadeou uma inflamação rara designada como Encefalomielite Aguda Disseminada, responsável por desencadear danos neurológicos.Apesar de ser elegível, Adalyn não estava vacinada contra o vírus da SARS-CoV-2, uma vez que os pais ainda estavam a ponderar se autorizavam a vacinação.De acordo com vários especialistas em doenças infecciosas, a variante ómicron pode provocar um padrão de inflamação cerebral em casos de pacientes que contraiam Covid-19, em particular nas crianças.Ainda em choque, a mãe recorda a filha como uma menina "feliz, saudável e normal", que acabara por falecer uma semana após ter sido irmã pela primeira vez.A menina vivia em Knoxville, estado norte-americano de Tenessee.