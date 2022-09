Criança de 9 anos gravemente ferida após ataque de urso no Alasca

Esta terça-feira, por volta das 18h30, duas pessoas - uma das quais uma criança de nove anos - ficaram gravemente feridas depois de terem sido alvo de um ataque de um urso, perto de Palmer, no Alasca.As duas vítimas, familiares, estavam a caçar na área de Palmer Hay Flats quando se deu o ataque. Segundo as tropas estatais do Alasca, a criança apresentou ferimentos graves, enquanto o adulto apenas sofreu lesões ligeiras. A vítima mais velha disparou e matou o animal durante o ataque, segundo a informação avançada pela polícia.As tropas foram enviadas para o local mal foi anunciado o ataque e reencaminharam as vítimas para o hospital na área de Matanuska-Susitna Valley. Segundo o relatório mais recente, a criança encontra-se em "boas condições".No momento do ataque, o urso pardo estava com a cria. Após terem sido realizadas buscas aéreas e terrestres na área, os soldados da vida selvagem do Alasca e o Departamento de Pesca e Caça não conseguiram localizar o urso bebé.