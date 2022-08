Criança de cinco anos encontrada morta dentro do carro à porta de escola primária

Uma criança de 5 anos morreu, esta quinta-feira, depois de ser esquecida dentro de carro à porta de uma escola primária do Sul do Texas. Segundo as autoridades norte-americanas, o alerta foi dado às 16h00 e dizia que a criança tinha sido encontrada já morta dentro da viatura.A temperatura de Hidalgo, no Texas, esta quinta-feira, era superior a 38º C.O carro estava estacionado na Escola Primária Dr. Americo Paredes, disse o Chefe da Polícia do Distrito Escolar Independente La Joya, Raul Gonzalez, numa conferência de imprensa que aconteceu esta sexta-feira, avança a ACB News."Quero assegurar aos pais e à comunidade que as nossas escolas estão seguras. Este foi um incidente isolado", disse Saenz.Esta é a 19ª criança a morrer dentro de um carro nos EUA devido às elevadas temperaturas, desde o início do ano.