Criança de dois anos desenvolve miopia após pais permitirem o uso do telemóvel

Uma criança, de dois anos, desenvolveu miopia severa depois dos pais permitirem que ela jogasse no telemóvel todos os dias, durante um ano. A menina de Xiao Man, China, foi diagnosticada após os progenitores a levarem a um consulta.

Segundo alguns relatos de meios de comunicação chineses, a criança começou a mexer no telemóvel com apenas um ano de idade. Os pais nunca foram rigorosos quanto ao tempo que ela usava o telemóvel, uma vez que, era uma maneira de conseguir mantê-la em silêncio.

Algum tempo depois, repararam que a filha esfregava constantemente os olhos e franzia a testa quando estava à frente do ecrã.

Inicialmente, os pais da criança identificaram as ações como maus hábitos. Contudo, preocupados com a situação, levaram-na a um médico que acabou por diagnosticar miopia severa à bebé de dois anos. De acordo com os exames, a sua condição era irreversível e poderia piorar à medida que crescesse.

O doutor Liu Wei, do Centro de Serviços Maternos e Infantis de Yangzhou, disse que o caso da menina foi consequência do uso prolongado e prematuro dos aparelhos eletrónicos.

Um relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em abril, recomendou que bebés com menos de um ano não deviam estar expostos a aparelhos eletrónicos e que crianças entre dois e quatro sejam limitadas a um período de tempo que não ultrapasse mais do que uma hora.

Segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, a taxa geral de miopia em crianças e adolescentes na China atingiu 53,6% em 2018.