Criança de dois anos resgatada dos escombros após fortes chuvas em São Paulo

Uma criança de dois anos que estava sob os escombros na zona de Villa Sahy, no Brasil, devido às fortes chuvas que se tem vindo a sentir no estado de São Paulo, foi resgatada ao final da noite deste domingo. Esta zona foi uma das mais atingidas pelo violento temporal.Para levar a criança para o hospital, os meios de socorro recorreram a um helicóptero. Até ao momento, desconhece-se o estado de saúde da mesma, avança a estação de televisão brasileira Globo.As cheias seguidas por diversos deslizamentos de terra, em São Paulo, já provocaram a morte a mais de 30 pessoas e centenas de desalojados. As equipas de salvamento ainda procedem os trabalhos para procurar mais vítimas.As previsões meteorológicas mostram que as chuvas vão perdurar para os próximos dias na zona costeira de São Paulo.