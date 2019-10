Criança de nove anos acusada de homicídio nos EUA

Uma criança de nove anos foi acusada de homicídio por atear deliberadamente um incêndio que resultou na morte de cinco pessoas, incluindo três bebés, no estado norte-americano do Illinois.O menor, cujo sexo ou relação com as vítimas não foi revelado, será julgado por cinco crimes de homicídio em primeiro grau (o mais grave no código penal americano) e dois crimes de fogo posto e incêndio agravado.O procurador-geral do Illinois, que confirmou as acusações, admitiu que se tratou de uma decisão "pesada, mas necessária".A investigação policial conclui que a criança ateou "deliberadamente" o incêndio numa caravana que a 6 de abril causou a morte de um bebé de um ano, duas crianças de dois anos, um homem de 34 e uma mulher de 69 anos. Desconhecem-se as razões que terão levado o menor a cometer tal ato.A decisão de levar a criança a julgamento está a causar forte polémica nos EUA.árias associações de defesa de menores a defendem que a criança é demasiado nova para ser responsabilizada judicialmente pelos seus atos, por mais terríveis que tenham sido."Uma criança de 9 anos não sabe que o Pai Natal não existe e que as pessoas morrem e não voltam à vida", disse um advogado. Peritos legais dizem que, mesmo que seja condenada, a criança ficará em liberdade condicional até aos 21 anos.