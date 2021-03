Criança de nove anos passa em exame de matemática do secundário

Uma criança de nove anos passou no exame de matemática qualificada pelo ‘General Certificate of Secondary Education’, uma reconhecida prova do sistema de educação britânico, destinada a estudantes do ensino secundário.

Tom Van der Velde mostrou um grande interesse pela matéria e, por isso, o pai, Simon, inscreveu-o na prova. Aproveitou o período de confinamento que vigorou em 2020 no Reino Unido para "jogar Minecraft e fazer trabalhos da escola", revelou o pai de Tom ao jornal inglês Evening Chronicle.

"O mais surpreendente foi a rapidez com que ele aprendeu a matéria", revelou o homem de 53 anos. "O Tom percebia tudo antes mesmo de eu terminar de explicar", acrescentou.

Pai e filho, de 53 e 9 anos, realizaram a prova em janeiro numa sala de aula repleta de adolescentes. Os resultados foram conhecidos recentemente e ambos passaram.

"Estou muito feliz! Gostei de estudar com o meu pai", revelou Tom, que admitiu que matemática "é divertida" e que quer ser "engenheiro para ajudar a construir coisas."