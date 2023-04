Criança de oito anos e quatro adultos mortos em tiroteio no Texas, EUA. Suspeito alcoolizado e armado está em fuga

Cinco pessoas foram mortas a tiro dentro de casa, na madrugada deste sábado, no Texas, EUA. Entre as vítimas mortais está uma criança de oito anos e quatro adultos. O atirador, de nacionalidade mexicana, estava embriagado e armado e colocou-se em fuga. A polícia pediu aos moradores que não saíssem de casa.



Segundo as autoridades, citadas pela ABC News, duas das vítimas mortais eram mulheres e estavam deitadas em cima de duas crianças, que sobreviveram ao ataque.

O tiroteio ocorreu aproximadamente às 23h31, horário local (2h30 de sábado em Portugal).



O suspeito tem aproximadamente 1,70m de altura e foi visto pela última vez a vestir umas calças de ganga azul com camisa preta e botas de trabalho e é descrito como tendo cabelo preto e curto.



Pelo menos cinco mortos no tiroteio de Louisville, EUA. Atirador morreu Leia também



Os óbitos foram todos declarados no local.