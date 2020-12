Criança de três anos enterrada viva por irmãos também menores morre no Brasil

Um menino de apenas três anos morreu na cidade de Turiaçu, no norte do estado brasileiro do Maranhão, depois de ter sido enterrado pelos dois irmãos, também menores, um de 12 e outro de 14 anos. O menino, identificado pela polícia somente como Misael, ainda foi desenterrado com vida, mas morreu pouco depois no hospital de Turiaçu, que fica a 250 km da capital do Maranhão, São Luís.

A polícia de Turiaçu teve de pedir reforços de homens do Grupo de Operações Especiais (GOE) para garantir a vida dos dois menores suspeitos do brutal assassínio e escoltá-los para fora da cidade, pois a população ficou furiosa ao saber do caso e tentou fazer justiça pelas próprias mãos. Os dois irmãos foram levados para a cidade de Pinheiro, também no Maranhão e a 133 km de Turiaçu, onde fica a divisão regional da polícia que assumiu a investigação.

O inspetor Delta Miguel, que comanda a investigação, afirmou que os dois menores se acusam mutuamente do crime, mas que há indícios de que ambos participaram, não estando também afastada a participação de um adulto. Esta quarta-feira, 30 de dezembro, os dois continuavam numa cela da divisão, em Pinheiro, à espera de representantes do Conselho Tutelar de Menores de Turiaçu e dos pais, para poderem ser interrogados e adiantarem o motivo do ato selvagem que praticaram.

Misael desapareceu no final da tarde desta terça-feira, depois de ter saído para brincar nas proximidades de casa, e ao início da noite a família, preocupada com a demora, começou a procurá-lo. Ao verem uma cova rasa a cerca de 200 metros da residência, os próprios familiares escavaram e retiraram o menino, levado para o hospital numa viatura da polícia.

A autópsia afastou as suspeitas de que Misael tivesse sofrido violência sexual, como chegou a ser sugerido na cidade. A causa da morte, ainda de acordo com o inspetor, foi atestada como asfixia mecânica, confirmando que Misael ainda estava vivo quando foi enterrado.