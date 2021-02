Criança encontrada morta dentro de máquina de lavar roupa

Uma criança morreu na passada sexta-feira em Christchurch, na Nova Zelândia, depois de ser encontrada dentro de uma máquina de lavar em funcionamento.O menor foi transportado para o hospital depois de ser encontrado dentro da máquina que se encontrava ligada. O óbito acabou por ser declarado na unidade hospitalar.As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias em que se deu o acidente. A morte da criança não está a ser tratada como suspeita.Apesar do perigo das máquinas de lavar, entre 2005 e 2009 apenas morreram duas crianças com menos de cinco anos neste tipo de acidentes, revela a Consumer Products Safety Comission.